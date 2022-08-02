2 Августа 2022 09:08

Рабочую группу по сохранению историко-культурного наследия создают в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ремонт кровли областного историко-краеведческого музея в Семее проведут в следующем году. Также в Абайской области планируется возродить симфонический оркестр. Об этом и не только рассказал аким области Абай Нурлан Уранхаев в ходе посещения объектов культуры города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации пресс-службы главы региона, первым пунктом посещения стала областная универсальная библиотека имени Абая. Акима области познакомили с работой учреждения. Нурлан Уранхаев посетил, функционирующий на ее базе, общественный фонд «Центр семьи». «Мы не говорим, что у нас все хорошо, но мы стараемся сделать так, чтобы людям было комфортно. Мы оказываем психологические и другие услуги, одеждой помогаем. В месяц около 40-50 семей обеспечиваем продуктовыми наборами», - сказала руководитель ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева.

Ознакомился Нурлан Уранхаев и с богатой историей библиотеки, которая была основана в 1883 году во второй половине XIX века. Как рассказали сотрудники учреждения, одним из первых читателей библиотеки был великий казахский поэт Абай Кунанбаев. В 1992 году решением кабинета министров Республики Казахстан присвоено имя Абая. До наших дней сохранилось около 4500 чрезвычайно ценных редких печатных произведений, изданных во второй половине 18 века, 19 века и начала 20 века.

Коллекция редких изданий библиотеки включает богатое наследие, литературу, связанную с регионом, научные издания Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества, книги, изданные при жизни казахской интеллигенции, периодическую печать советской эпохи.

Посетил аким области и один из старейших и крупных музеев Казахстана — областной историко-краеведческий музей. Здесь главе региона рассказали об имеющихся проблемах с кровлей.

«Протекает крыша, мы подали заявку на реставрацию. Работаем в этом направлении, но всё же хотелось бы упомянуть эту проблему. Также музей, поскольку его здание не такое большое, к сожалению, не может вместить все имеющиеся экспонаты. Было бы неплохо на территории музея сделать еще одну пристройку», — сообщили в музее.

Аким области отметил, что возьмет эти вопросы на контроль, добавив, что в следующем году будут выделены средства на ремонт кровли музея.

Музей был построен в 1883 году по инициативе политических ссыльных-народовольцев. Как рассказали акиму области, свою лепту в деятельность музея в разное время вносили великий поэт Абай, философ и мыслитель Шакарим и писатель Мухтар Ауэзов. Сегодня фонд музея насчитывает более 107 тыс. экспонатов.

Следующим пунктом посещения стал городской Дворец культуры, объединяющий представителей многих национальностей, а потому занимающий особое место в жизни города. Аким области осмотрел помещения и зал Боевой Славы.

«Регулярно во Дворце культуры проходят концерты и праздничные мероприятия. В 2017 году у нас был проведен ремонт кровли. Дети у нас могут заниматься в различных секциях и кружках. На базе дворца также расположен зал Боевой Славы, где собраны экспонаты, отражающие героизм наших солдат в период войны. Таким образом, мы прививаем патриотическое воспитание подрастающему поколению», - отметили сотрудники Дворца культуры.

В ГДК также рассказали о проблемах с отоплением. По словам сотрудников Дворца культуры, из-за некачественного отопления, в зимнее время зрителям порой приходится наслаждаться концертами в верхней одежде. Аким области поручил рассмотреть этот вопрос и решить сложившуюся проблему. ГДК функционирует с 1951 года. Во Дворце культуры работают 22 творческих коллектива.

Посетил в этот день Нурлан Уранхаев и государственную филармонию имени Амре Кашаубаева. Акиму области также рассказали о работе учреждения и провели экскурсию по залам филармонии. Филармония была открыта в октябре 1945 года как Семипалатинское концертно-эстрадное бюро при Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. 29 июля 1969 года постановлением Совета Министров Казахской ССР филармонии было присвоено имя певца Амре Кашаубаева. Трудятся около 180 специалистов.

Резюмируя встречу, аким области заявил о готовности возрождать культуру региона, учитывая сформированный культурный код города.

«Самое главное, у нас есть человеческий капитал, который может работать: это наши артисты и жители. Наш Семей всегда был культурным центром. Я поставил вопрос по училищу имени Мукана Тулебаева, где готовили кадры. Роза Рымбаева в свое время окончила это учреждение, сегодня она народная артистка. Поэтому нужно заниматься возрождением. Сейчас создается рабочая группа по сохранению историко-культурного наследия, которая будет отрабатывать многие вопросы по этой теме», - заключил Нурлан Уранхаев.





Фото: semeynews.kz







