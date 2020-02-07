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Рабочий вскрыл вены: полиция в Павлодаре начала досудебное расследование
7 Февраля 2020 11:24
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Расследование происшествия идёт по уголовной статье, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ».
По словам полицейских, в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.
Напомним, по информации управления труда Павлодарской области, в Павлодаре рабочий строительной фирмы вскрыл себе вены из-за невыплаченной ему заработной платы.
Ключевые слова: Павлодарская область, Суды,
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