Рабочий вскрыл вены: полиция в Павлодаре начала досудебное расследование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Расследование происшествия идёт по уголовной статье, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ».

По словам полицейских, в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.

Напомним, по информации управления труда Павлодарской области, в Павлодаре рабочий строительной фирмы вскрыл себе вены из-за невыплаченной ему заработной платы.