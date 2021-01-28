Рабочий визит Романа Скляра в Москву: рассмотрен ряд вопросов двустороннего сотрудничества

НУР-СУЛТАН - МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 26-27 января текущего года состоялся рабочий визит в Москву правительственной делегации во главе с заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Романом Скляром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В ходе встречи с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовом был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества в промышленной и космической сферах.

Тема промышленной кооперации нашла свое отражение на переговорах с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, в том числе в рамках Программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации, подписанной 3 апреля 2019 года в присутствии глав двух государств.

В рамках поездки Роман Скляр также встретился с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Были обсуждены наиболее актуальные вопросы взаимодействия в области транспорта, а также инфраструктуры автомобильных дорог и пунктов пропуска через казахстанско-российскую границу. Участники встреч отметили продуктивность совместных усилий по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и реализации совместных взаимовыгодных проектов.