Рабочий визит Аскара Мамина в США: лидеры американского агробизнеса инвестируют в Казахстан

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в США Премьер-Министра РК Аскара Мамина достигнуты договоренности об инвестировании лидерами американского агробизнеса в открытие предприятий по переработке мяса и производству оросительных систем в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.

По итогам переговоров А.Мамина с руководством крупнейшего в США производителя мясной продукции – компании «Tyson Foods» – президентом Н. Уайтом и председателем совета директоров Д. Тайсоном состоялось подписание соглашения о реализации программы развития современной агро-мультипротеиновой индустрии в Казахстане.





Документ на первом этапе предусматривает строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью около 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки, способствуя обеспечению годовой сельскохозяйственной прибыли стране в более чем $1 млрд.

«Tyson Foods» - компания мирового уровня с опытом, который необходим Казахстану для осуществления рывка в развитии мясопереработки и увеличения поголовья скота фермерских хозяйств. Открытие предприятия будет стимулировать не только развитие мясной индустрии, но и других смежных отраслей АПК – ветеринарии, аграрного машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и др. Проект позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана», - сказал А. Мамин.

«Tyson Foods» реализует проект совместно с казахстанской компанией «Kusto Group». Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы «Экстеншн», что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и профессионально-техническое обучение.

Глава Правительства посетил города Спрингдейл штата Арканзас и Дакота-Сити штата Небраска, где ознакомился с производственными мощностями, технологическим процессом и научно-исследовательскими разработками «Tyson Foods».

В городе Омаха Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с губернатором штата Небраска П. Рикеттсом и президентом компании-лидера на рынке оросительных систем – «Valmont Industries» – С. Каниевским.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом в применении высоких технологий для механизированного орошения, телекоммуникаций, возобновляемой энергетики, инфраструктурного строительства, а также аграрной науки и образования.





По итогам переговоров в присутствии А. Мамина и П. Рикеттса между Министерством сельского хозяйства РК, казахстанской компанией «Kusto Group» и «Valmont Industries» подписано Соглашение о принципах эффективного орошения и улучшения производительности сельского хозяйства Республики Казахстан.





Документ предусматривает строительство в Казахстане в 2022 году завода по производству ирригационных установок «Valley» мощностью 1 тыс машин фронтального и кругового орошения в год. Американские технологии ирригации позволят увеличить продуктивность растениводства и на 50% снизить водозатратность в сельском хозяйстве.

В последующем планируется расширить производство предприятия в Казахстане до выпуска оборудования для телекоммуникаций, возобновляемой энергетики и инфраструктурного строительства. Производимая в РК продукция будет не только обеспечивать потребности отечественного рынка, но и развивать экспортный потенциал на внешние рынки.

«Использование передовых технологий «Valmont Industries» окажет мультипликативный эффект на растениеводство и создание кормовой базы для животноводства», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил, что Казахстан планирует к 2022 г. увеличить площадь орошаемых земель с 1,4 млн до 2 млн га, а к 2030 году – до 3 млн га.

​В ходе посещения головного офиса «Valmont Industries» Глава Правительства ознакомился с производственными мощностями и технологическим процессом предприятия.



