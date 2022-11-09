Рабочий умер из-за травмы на ТЭЦ-2 в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В производстве первого отдела полиции управления полиции города Петропавловск находятся материалы досудебного расследования по части 2 статьи 156 УК РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе досудебного расследования установлено, что 5 ноября 21-летний монолитчик, находясь на рабочем месте на территории Петропавловской ТЭЦ-2, получил производственную травму. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 7 ноября от полученных травм скончался.

В этот же день уголовное дело переквалифицировано на статью 156 часть 3 УК РК.

Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Также будет определена вина ответственных лиц по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.

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