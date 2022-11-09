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    22:38, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Рабочий умер из-за травмы на ТЭЦ-2 в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В производстве первого отдела полиции управления полиции города Петропавловск находятся материалы досудебного расследования по части 2 статьи 156 УК РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В ходе досудебного расследования установлено, что 5 ноября 21-летний монолитчик, находясь на рабочем месте на территории Петропавловской ТЭЦ-2, получил производственную травму. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 7 ноября от полученных травм скончался.

    В этот же день уголовное дело переквалифицировано на статью 156 часть 3 УК РК.

    Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

    Также будет определена вина ответственных лиц по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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