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Рабочий травмировался на предприятии в Павлодаре

17 Ноября 2021 09:16
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Рабочий травмировался на предприятии в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Рабочий травмировался при разгрузке пескоблоков на предприятии в Павлодаре. Он был доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 16 ноября в 14:00 на территории одного из ТОО в Павлодаре 44-летний плотник-бетонщик при выгрузке пескоблоков получил травмы.

«В результате пострадавший был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении ДП.

Проводится проверка.

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#Павлодарская область   #Происшествия  
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