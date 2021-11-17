Рабочий травмировался на предприятии в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Рабочий травмировался при разгрузке пескоблоков на предприятии в Павлодаре. Он был доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 16 ноября в 14:00 на территории одного из ТОО в Павлодаре 44-летний плотник-бетонщик при выгрузке пескоблоков получил травмы.

«В результате пострадавший был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении ДП.

Проводится проверка.