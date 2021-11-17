Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Рабочий травмировался на предприятии в Павлодаре
17 Ноября 2021 09:16
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Рабочий травмировался при разгрузке пескоблоков на предприятии в Павлодаре. Он был доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Новости по темеЧетыре килограмма марихуаны изъяли из дома жителя Кызылорды Около тысячи видеокамер установлено в подразделениях ДП Актюбинской области Склад загорелся в Алматы: спасатели вынесли из помещения 11 газовых баллонов
По сообщению пресс-службы областного департамента полиции, 16 ноября в 14:00 на территории одного из ТОО в Павлодаре 44-летний плотник-бетонщик при выгрузке пескоблоков получил травмы.
«В результате пострадавший был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении ДП.
Проводится проверка.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Взрыв газового баллона произошел в Акмолинской области
- Склад загорелся в Алматы: спасатели вынесли из помещения 11 газовых баллонов
- 90-летнюю бабушку спасли при пожаре в Актюбинской области-видео
- Павлодарцев предостерегли об опасности появления детей на льду водоёмов
- Кадровый совет заработал при акимате Павлодарской области
- Серийный вор ранил полицейского при задержании в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047