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Рабочий скончался в больнице после падения с высоты в Экибастузе
25 Августа 2022 13:06

Рабочий скончался в больнице после падения с высоты в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Во время работы 35-летний газоэлектросварщик упал со смотровой площадки высотой шесть метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, работника с травмами госпитализировали в больницу. По данному факту идет проверка.

У экибастузца диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, а также оскольчатый перелом правой височной и теменной кости с переходом на лобную часть и основание черепа. По информации управления здравоохранения, мужчина находился в коме. Ночью он скончался.

В региональном управлении труда сообщили, работодатель оповестил их о случившемся. В данный момент организовывается расследование несчастного случая, подробности выясняются.


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