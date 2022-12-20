Рабочий скончался на шахте в Актюбинской области

20 Декабря 2022, 19:51

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 48-летний энергетик скончался на шахте на месторождении «Юбилейное» в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла сегодня утром на шахте АО «АltynEx Company» в Мугалжарском районе Актюбинской области.

На подземном горном участке шахты «Капитальная» бригада в составе четырех человек под руководством пострадавшего проводила работы по соединению труб на транспортном штреке. В ходе проведения работ машинист, не увидев пострадавшего, наехал на него ковшом. Мужчине оказали первую доврачебную помощь и подняли на поверхность, однако в медпункте констатировали смерть.

«В связи с инцидентом идет дознание. 48-летний энергетик сидел возле шахтного вентилятора и выполнял работы по монтажу кабеля. Водитель грузовика говорит, что ничего не видел», - сообщил заместитель руководителя управления по Актюбинской областной инспекции труда Талгат Искарин.

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