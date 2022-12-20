Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Рабочий скончался на шахте в Актюбинской области

20 Декабря 2022, 19:51
Рабочий скончался на шахте в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 48-летний энергетик скончался на шахте на месторождении «Юбилейное» в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла сегодня утром на шахте АО «АltynEx Company» в Мугалжарском районе Актюбинской области.

На подземном горном участке шахты «Капитальная» бригада в составе четырех человек под руководством пострадавшего проводила работы по соединению труб на транспортном штреке. В ходе проведения работ машинист, не увидев пострадавшего, наехал на него ковшом. Мужчине оказали первую доврачебную помощь и подняли на поверхность, однако в медпункте констатировали смерть.

«В связи с инцидентом идет дознание. 48-летний энергетик сидел возле шахтного вентилятора и выполнял работы по монтажу кабеля. Водитель грузовика говорит, что ничего не видел», - сообщил заместитель руководителя управления по Актюбинской областной инспекции труда Талгат Искарин.


Фото: shutterstock.com


Новости по теме
Какие нарушения в подготовке к отопительному сезону в Казахстане выявила комиссия
Наводнение в Малайзии привело к эвакуации свыше 56 тысяч человек и гибели пяти
Труп мужчины обнаружили в частном доме в Лисаковске
Теги:
Читайте также
Какие нарушения в подготовке к отопительному сезону в Казахстане выявила комиссия
Дело по факту убийства новорожденного завели в Актобе
Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе
Наводнение в Малайзии привело к эвакуации свыше 56 тысяч человек и гибели пяти
Первый гололед в Атырау: растет число ДТП
Форум «Молодой предприниматель» состоялся в Актобе
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
Тело новорожденного в коробке нашли в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу
2 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
3 60-летний акмолинец выстрелил в жену, избил сына и застрелился
4 Лучших молодых спортсменов, врачей, учителей и волонтеров наградили в Алматинской области
5 Четырех павлодарцев осудили за групповое изнасилование

Лента новостей