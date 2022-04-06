Рабочий пострадал в ходе учебных стрельб курсантов Академии Нацгвардии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Рабочий, добывавший песок, получил травмы в ходе учебных стрельб курсантов на войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии Нацгвардии.

«4 апреля 2022 года на войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии проводились практические стрельбы по выполнению упражнений учебных стрельб из автомата АК-74 с личным составом учебной группой курсантов. После 13.00 часов поступило сообщение о получении травмы мягких тканей рабочим по добыче песка. После уточнения обстоятельств была выслана санитарная машина с дежурным фельдшером для оказания первой медицинской помощи. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, он доставлен на карете скорой помощи в травматологический пункт больницы города Петропавловск», - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

Как отметили в пресс-службе Нацгвардии, работы по добыче песка проводились без согласования с руководством Академии Национальной гвардии РК в районе излётного пространства, в низменности, что не обеспечивает наблюдения с постов оцепления и центрального пункта управления.

В соответствии с требованиями об организации и проведении стрельб на войсковом стрельбище были оповещены взаимодействующие органы, административные аппараты сельских округов (Берёзовский), направлена заявка на использование воздушного пространства, с последующим докладом о начале и об окончании стрельб в центр управления воздушным пространством г. Нур Султан и г. Петропавловск.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное удовлетворительное. После оказания медицинской помощи он убыл домой. По данному факту проводится следственные действия, назначены баллистические экспертизы.