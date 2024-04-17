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    00:36, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Рабочий попал под движущийся состав в Экибастузе

    железная дорога
    Фото: Наталья Зинченко

    Трагический случай произошел с работником экибастузской ГРЭС-1. Молодой парень оказался придавлен вагоном. До клиники его не довезли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео попало в социальные сети. На кадрах видно, как рабочий заходит в пространство между двумя вагонами, один из них откатывается назад. Парень оказывается на несколько секунд зажат между двумя вагонами. Спустя несколько секунд вагон отъезжает. Рабочий еще жив, он садится и снова падает. От полученных травм молодой человек скончался.

    Жуткий случай произошел еще 4 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Погибшему было 22 года. По неподтвержденной пока информации, он был стажером, но по какой-то причине наставника рядом с ним не было.

    Расследованием несчастного случая уже занялись специалисты управления труда. Также этим делом занялась полиция.

    — Полицией города Экибастуза по факту нарушения правил охраны труда проводится досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы и заключения инспекции труда будет принято процессуальное решение, — рассказали в региональном департаменте полиции.

    Теги:
    Несчастный случай Экибастуз Железная дорога Происшествия
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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