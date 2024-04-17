Рабочий попал под движущийся состав в Экибастузе

Трагический случай произошел с работником экибастузской ГРЭС-1. Молодой парень оказался придавлен вагоном. До клиники его не довезли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео попало в социальные сети. На кадрах видно, как рабочий заходит в пространство между двумя вагонами, один из них откатывается назад. Парень оказывается на несколько секунд зажат между двумя вагонами. Спустя несколько секунд вагон отъезжает. Рабочий еще жив, он садится и снова падает. От полученных травм молодой человек скончался.

Жуткий случай произошел еще 4 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Погибшему было 22 года. По неподтвержденной пока информации, он был стажером, но по какой-то причине наставника рядом с ним не было.

Расследованием несчастного случая уже занялись специалисты управления труда. Также этим делом занялась полиция.