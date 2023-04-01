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    Рабочий погиб при взрыве в котельной в Жетысуской области

    1 Апреля 2023, 20:56

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Коксуском районе произошел взрыв в котельной, в результате которого погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в районном акимате, 1 апреля в 08:52 в селе Казахстан Коксуского района произошел взрыв котельной на общей площади 22 квадратных метра. Погиб рабочий.

    «В настоящий момент угрозы нет. Причина устанавливается», - проинформировали в пресс-службе районного акимата.

    Погибшему было 58 лет. У него осталось пять детей.

    Напомним, в начале года при взрыве газового баллона в доме в Жетысуской области пострадали четыре человека.

    Фото: instagram.com/koksu_akimdigi

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Происшествия Регионы Казахстана Взрыв Жетысуская область Талдыкорган
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