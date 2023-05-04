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Рабочий погиб от удара током в Кокшетау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 10:43
Рабочий погиб от удара током в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование начали по факту гибели 20-летнего рабочего в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что на пересечении улиц Ташенова – Валиханова, во время строительных работ, разнорабочий получил поражение электрическим током. 20-летний житель Кокшетау скончался на месте происшествия. Установлено, что молодой человек работал на одном из местных предприятий. Отделом полиции пофакту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.


Акмолинская область   Происшествия   МВД РК  
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