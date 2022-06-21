21 Июня 2022 22:38

Рабочий погиб от удара током на стройке в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Мужчина получил удар током при очистке бетоносмесительной машины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«20 июня в дежурную часть Есильского РОП поступило сообщение фельдшера станции скорой медицинской помощи о том, что на одном из строящихся объектов от удара током погиб рабочий, 33-летний житель города Кокшетау. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что погибший мужчина получил удар током при очистке бетоносмесительной машины», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 156 УК РК «Нарушения правил техники безопасности».

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Западно-Казахстанской области при игре в трансформаторной будке ударило током маленького мальчика. Ему пришлось ампутировать обе руки.