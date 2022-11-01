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Рабочий погиб от удара ковшом в Акмолинской области

1 Ноября 2022, 19:20
Рабочий погиб от удара ковшом в Акмолинской области
1 Ноября 2022, 19:20

Рабочий погиб от удара ковшом в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - От удара ковшом погиб рабочий в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 октября в отдел полиции Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение работника одного из предприятий. Мужчина сообщил, что в селе Акмол на объекте по укладке провода для канализационных труб водитель экскаватора во время работы по неосторожности травмировал своего коллегу ковшом экскаватора. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».


Фото: polisia.kz

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