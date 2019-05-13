Рабочий погиб на территории алюминиевого завода в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У погибшего на территории павлодарского алюминиевого завода рабочего остались супруга и двое взрослых детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Он 1959 года рождения, то есть 59 лет ему. Насколько мне известно, двое совершеннолетних детей, у которых уже семьи, и супруга. Несовершеннолетних, как мне известно, детей нет», - рассказал сегодня руководитель отдела управления труда Павлодарской области Аблай Сабыров.

По словам спикера, сейчас идёт расследование трагедии. По его результатам материалы передадут в правоохранительные органы для принятия мер. ТОО «Айсу-Мелиорация», которое работало на территории АО «Алюминий Казахстан» по прокладке трубопровода для шлама и в которой трудился погибший рабочий, со слов чиновника, заявило о готовности взять на себя все расходы по оказанию помощи семье погибшего сотрудника, в том числе 100 месячных расчётных показателей на погребение.

«12 мая 2019 года на территории АО «Алюминий Казахстана» произошёл несчастный случай со смертельным исходом с работником подрядной организации. При выполнении монтажных работ труб шламопровода произошло падение трубы на пострадавшего», - заявил руководитель отдела управления труда Павлодарской области.

«Его повезли в больницу, и в больнице он погиб уже, - уточнил А. Сабыров. - Там 3-4 человека выполняли работы».