17 Октября 2022, 13:15
Рабочий погиб на стройке в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Данный факт управлением полиции Каратауского района зарегистрирован в ЕРДР по статье 277 УК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz
Начато досудебное расследование. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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