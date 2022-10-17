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Рабочий погиб на стройке в Шымкенте
17 Октября 2022, 13:15

Рабочий погиб на стройке в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Данный факт управлением полиции Каратауского района зарегистрирован в ЕРДР по статье 277 УК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Начато досудебное расследование. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следственные действия продолжаются.


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