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Рабочий погиб на стройке в Петропавловске

13 Декабря 2022, 19:41
Рабочий погиб на стройке в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на строительной площадке погиб 47-летний рабочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай при строительстве 126-ти квартирного жилого дома в границах улиц Чкалова-Валиханова-Мусрепова-Назарбаева произошел еще 5-го декабря. В управлении государственной инспекции труда ссылаются на сообщение ТОО «Құрылыс-Сервис-СК», что погибший Калел Маденов поскользнулся на строительных подмостях и упал на плиту перекрытия.

«Директором ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» в адрес инспекции труда было подано сообщение о несчастном случае с приложением договора оказания услуг. В соответствии со статьей 186 Трудового Кодекса РК «Расследованию подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти». Поскольку между погибшим Маденовым и ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» был заключен договор гражданско-правового характера, данные правоотношения регулируются Гражданским Кодексом РК. На основании вышеуказанного, данный несчастный случай не подлежит специальному расследованию, предусмотренному Трудовым кодексом РК», - говорится в сообщении управления.

По этой же причине не расследовали и несчастный случай, произошедший осенью на Петропавловской ТЭЦ-2, где во время проведения ремонтных работ погиб 22-летний парень.


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