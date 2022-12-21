Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Рабочий погиб на Аксуском заводе ферросплавов

21 Декабря 2022, 08:45
Рабочий погиб на Аксуском заводе ферросплавов

АКСУ. КАЗИНФОРМ - В плавильном цехе Аксуского завода ферросплавов произошел несчастный случай со слесарем-ремонтником, который при обслуживании конвейерного оборудования получил травму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на странице в Instagram АО «ТНК» Казхром».

Трагедия произошла 20 декабря в 08.21. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшего в реанимационное отделение Аксуской центральной больницы, где мужчина скончался.​

О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.
Руководство и коллектив АО «ТНК» Казхром» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет семье всю необходимую помощь.

Фото: herrmanandherrman.com


Новости по теме
Решение по возврату проблемных ТЭЦ государству примут после аудита
Порыв на теплосетях Павлодара ликвидировали
Тела мужчины и ребенка найдены при пожаре в Павлодарской области
Теги:
Читайте также
Какие нарушения в подготовке к отопительному сезону в Казахстане выявила комиссия
Дело по факту убийства новорожденного завели в Актобе
Рабочий скончался на шахте в Актюбинской области
Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе
Наводнение в Малайзии привело к эвакуации свыше 56 тысяч человек и гибели пяти
Первый гололед в Атырау: растет число ДТП
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
Тело новорожденного в коробке нашли в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
2 Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин
3 Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
4 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
5 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай

Лента новостей