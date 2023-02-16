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Рабочих рук не хватает в СКО

16 Февраля 2023, 14:21
Рабочих рук не хватает в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сохраняется дефицит рабочих кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что региону нужны специалисты на стройках, заводах и в сельском хозяйстве, говорят не первый год. В Петропавловске даже возродили строительные отряды, в которые могли прийти студенты в период каникул. Бывший аким области Кумар Аксакалов предлагал застройщикам создавать учебные центры на базе своих компаний.

В этом году тема не потеряла актуальности. Области по-прежнему не хватает рабочих рук.

По информации пресс-службы акима области, Айдарбек Сапаров на аппаратном совещании поручил уменьшить число вакансии на заводах в первом полугодии.

«Сейчас не хватает сварщиков и токарей. Есть дефицит специалистов в сфере строительства. Необходимо провести краткосрочные курсы по переподготовке каменщиков», - сказал глава региона.

Буквально накануне прокуратура области сообщила о многочисленных нарушениях, выявленных в сфере занятости. В том числе в части организации прохождения краткосрочного обучения.


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