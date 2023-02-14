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Рабочие упали в чан с шоколадом на фабрике в США

14 Февраля 2023, 01:18
Рабочие упали в чан с шоколадом на фабрике в США

ЭЛИЗАБЕТТАУН. КАЗИНФОРМ – Шоколадную фабрику компании Mars Wrigley в штате Пенсильвания в США оштрафовали после того, как двое рабочих упали в чан с расплавленным шоколадом и их пришлось спасать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Фабрика в городе Элизабеттаун была оштрафована управлением по охране труда и промышленной безопасности США на сумму более 14 500 долларов США.

Инцидент произошел еще в июне 2022 года. Чтобы вытащить рабочих из «сладкой ловушки», в днище частично заполненного шоколадом бака пришлось прорезать отверстие.

По сообщениям местных властей, на место происшествия прибыли более двух десятков спасателей. Один из пострадавших в результате инцидента был доставлен в больницу на вертолете.

В отчете, сделанном по результатам инцидента, говорится, что рабочие были наняты для очистки резервуаров и не прошли надлежащего обучения технике безопасности. Они упали в дозировочный резервуар — резервуар, используемый для смешивания ингредиентов — для шоколада Dove.

Представитель компании Mars Wrigley заявил, что безопасность сотрудников и подрядчиков является главным приоритетом для бизнеса.

Mars и Wrigley — две американские компании по производству сладостей, которым более ста лет, — объединились в 2008 году.

Помимо Dove, компания выпускает несколько популярных сладостей, таких как M&Ms, Snickers и Twix.

Фото: BBC News


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