Рабочие специальности востребованы в Петропавловске – аким города

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске проводят краткосрочные курсы по обучению рабочим специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с населением аким города Руслан Анбаев заявил, что на рынке востребованы электрогазосварщики, электрики, плотники, слесари-сантехники, кондитеры, повара, швеи. Он добавил, что центр занятости населения набирает желающих пройти курсы по указанным специальностям с дальнейшим трудоустройством.

«С начала года в Петропавловске создали 2 279 новых рабочих мест. Активными мерами содействия занятости охвачены 5 287 человек. Из них на постоянные рабочие места трудоустроили 4 177. На портале Business.enbek.kz начался приём заявок на получение государственных грантов для реализации бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более трех лет», - проинформировал Р.Анбаев.

Он добавил, что весь процесс предоставления грантов перевели в электронный формат. В этом году планируют выдать 148 государственных грантов на сумму 188,2 млн тенге. Размер увеличили в два раза - до 400 МРП, или более 1,2 млн тенге. 37 человек уже получили гранты на 45 млн тенге.

«Реализуются проекты для молодежи и лиц предпенсионного возраста. Для выпускников и рабочей молодежи работают «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Для людей предпенсионного возраста - проект «Серебряный возраст». В целом, принимаемые меры позволили сохранить уровень безработицы на уровне 4,4%», - сказал Р.Анбаев.