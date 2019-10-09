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Рабочие подрались в Алматинской области

9 Октября 2019 23:04
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Рабочие подрались в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рабочие подрались в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«7 октября т.г. на территории Аксуского района Алматинской области во время выполнения дорожно-строительных работ по реконструкции автотрассы «Алматы-Усть-Каменогорск» между работниками ТОО «Citic Construction», гражданами КНР в количестве 4-х человек, на почве производственных отношений произошел конфликт, переросший в драку»,- говорится в сообщении.

В результате одному из граждан КНР (К.Ж.) - этническому казаху, оформившему вид на жительство, были причинены телесные повреждения, относящиеся к легкой категории вреда здоровью.

Виновные граждане КНР (L.Z., C.H., C.P.) привлечены к административной ответственности по ст.73-1 КоАП РК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

«На следующий день группа местных жителей и работников указанного ТОО из числа граждан Республики Казахстан, не вникнув в суть конфликта между гражданами КНР и используя данный повод, из хулиганских побуждений подвергла избиению рабочих ТОО «Citic Construction» из числа граждан КНР, находившихся на территории производственного объекта и в жилых вагончиках», - сообщили в полиции.

В результате хулиганских действий четверо пострадавших из числа граждан КНР были госпитализированы в медицинские учреждения региона с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту Департаментом полиции Алматинской области начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьями 293 ч.3, 107 ч. 2 и 106 ч. 2 УК РК. Подозреваемые в совершении вышеуказанных преступлений установлены и задержаны.

В то же время, в ходе проведённой проверки миграционной ситуации в ТОО «Citic Construction», у 33 работников-иностранцев выявлен ряд нарушений требований миграционного законодательства РК. За что, указанные лица привлечены к административной ответственности по ст.517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения). Решается вопрос об их выдворении из страны.

Одновременно в отношении ряда юридических лиц, зарегистрированных на территории Алматинской области и Алматы, осуществлявших организацию прибытия и нахождения на территории Казахстана иностранных граждан, органами внутренних дел начато досудебное расследование по ст. 394 УК РК («Организация незаконной миграции»).

Ход расследования уголовных дел взят на контроль министром внутренних дел.

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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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