Рабочие на Тенгизе потребовали разъяснения правил выплаты бонуса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня в Жылыойском районе Атырауской области на Тенгизском месторождении сотрудники подрядной компании ТОО «Senimndi Kurylys» потребовали разъяснения правил выплаты единовременного премирования - бонуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 февраля в 10:30 часов во время перерыва собрались 200 работников ТОО «Senimndi Kurylys», задействованные на 42-м участке завода третьего поколения Тенгизского месторождения, требуя разъяснения касательно единовременного премирования работников, принятых на работу до 31 декабря 2022 года. По поручению акимата Атырауской области на месторождении Тенгиз создана специальная комиссия под председательством акима Жылыойского района. В состав комиссии вошли представители ТОО «Тенгизшевройл», руководство и рабочие «Senimdi Kurylys», сотрудники управление государственной инспекции труда Атырауской области. Об итогах работы комиссии будет сообщено дополнительно»,- сообщили в пресс-службе акимата области.

Как пояснили в ТШО, разговор идет об единовременном бонусе в 500 тысяч тенге. Его получают работники подрядных компаний, у которых не было в этом году повышения зарплаты на 8,4%. Те работники компаний, где было повышение заработной платы , получают по 300 тысяч тенге. Именно таким образом получается сохранить равенство в выплатах всем работникам, которым положен этот бонус, выплачиваемый один раз. Средства на повышение зарплаты или выплату бонуса выделяет ТШО, чтобы каждый сотрудник подрядных компаний в конечном итоге получил 500 тысяч тенге.

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