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26.10.2019 23:47
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26.10.2019 18:50
Рабочие из Индии подрались в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рабочие из Индии устроили драку в Нур-Султане, 8 человек задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
«27 октября т.г. в 20:58 в ЦОУ Департамента полиции города Нур-Султана поступила информация о том, что на территории, строящегося объекта в общежитии иностранных рабочих произошла драка между рабочими из числа граждан Индии. Полицейскими установлено, что в ходе распития спиртных напитков между рабочими из Индии произошла драка, в результате 3 из них получили телесные повреждения. Всего задержаны и доставлены в управление полиции района Есиль 8 иностранных рабочих, участников данного инцидента», - сообщили в пресс-службе полиции.
По информации ведомства, начато досудебное расследование по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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