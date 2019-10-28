Рабочие из Индии подрались в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рабочие из Индии устроили драку в Нур-Султане, 8 человек задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«27 октября т.г. в 20:58 в ЦОУ Департамента полиции города Нур-Султана поступила информация о том, что на территории, строящегося объекта в общежитии иностранных рабочих произошла драка между рабочими из числа граждан Индии. Полицейскими установлено, что в ходе распития спиртных напитков между рабочими из Индии произошла драка, в результате 3 из них получили телесные повреждения. Всего задержаны и доставлены в управление полиции района Есиль 8 иностранных рабочих, участников данного инцидента», - сообщили в пресс-службе полиции.

По информации ведомства, начато досудебное расследование по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Республики Казахстан.