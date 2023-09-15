16:10, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6
Рабочего насмерть засыпало землей в Петропавловске
В Петропавловске на стройке погиб 35-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла накануне вечером. По имеющейся информации, мужчину засыпало землей. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.
«14 сентября в дежурную часть управления полиции города Петропавловска поступило сообщение о том, что при проведении работ в траншее по улице Партизанская - Егемен Казахстана произошел обвал земли на 35-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.