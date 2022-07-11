11 Июля 2022 23:16

Рабочая группа выясняет причины выбросов на химзаводе в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности дымовых выбросов в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 20.00 на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» произошёл единовременный выброс, - говорится в сообщении пресс-службы областного акимата. - По результатам предварительных анализов, есть небольшое увеличение по фтористым соединениям. Превышение других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с заводом минеральных удобрений на данный момент не обнаружено. Продолжаются замеры на других участках».

По заданию акима области Нуржана Нуржигитова создана рабочая группа из экологов, специалистов департамента по ЧС Жамбылской области и других ответственных лиц. Возглавляет рабочую группу заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет.

Местные власти просят жителей Тараза сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Вместе с тем, Минэкологии сообщило о повышенном уровне загрязнения воздуха в городе Таразе. Мониторинг качества атмосферного воздуха обычно проводится на пяти постах наблюдения, из них четыре поста ручного отбора проб и одна автоматическая станция. Качество воздуха определяется по 16 показателям. 11 июля повышенный уровень загрязнения был зафиксирован по взвешенным частицам (пыль), диоксиду азота, сероводороду.

Как сообщалось ранее, жители областного центра обеспокоены дымовой завесой, люди жалуются на першение в горле и головную боль. Причины выясняют на заводе ЗМУ, расположенном в шести километрах от областного центра. Предприятие производит техническую серную кислоту, занимается выпуском минеральных удобрений, кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства.