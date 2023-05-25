Рабочая группа ведет работу по решению вопросов бывших работников «БерАли Мангистау Компани»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ежедневно около 60 бывших работников ТОО «БерАли» продолжают сборы перед зданием АО «ОзенМунайГаз» и записывают ряд видео обращений, выдвигая ультимативные требования и искажающие деятельность рабочей группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В акимате напомнили, что 2 мая распоряжением акима области была создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, поднятых бывшими работниками сервисной компании «БерАли Мангистау Компани».

В состав рабочей группы вошли руководители соответствующих областных управлений, правоохранительных органов, гражданские активисты Жанаозена, депутаты маслихата, бывшие сотрудники товарищества «БерАли Мангистау Компани» и представители профсоюзов.

«На сегодняшний день проведено 3 заседания рабочей группы. По просьбе сотрудников «БерАли» в заседании рабочей группы принимали участие депутаты Сената, представители центральных государственных органов, которые вместе с членами рабочей группы прорабатывали каждое требование протестующих.

Если на начальном этапе основным требованием являлось предоставление объема работ для «БерАли Мангистау Компани», то в последствии, требования менялись на каждом заседании рабочей группы, приобретая более ультимативный характер, и являясь заранее невыполнимыми.

Бывшим работникам товарищества были предложены рабочие места в ТОО «Кезби», «МолдирМунайСервис», «Айбис», а также в самом «БерАли» с сохранением заработной платы и условий труда», - сообщили в ведомстве.

70 бывших работников вернулись на прежнее рабочее место ТОО «Берали» для реализации объема работ по ликвидации скважин на сумму более 600 млн тенге, который был получен в апреле. Однако оставшиеся работники отказались трудоустраиваться, апеллируя к тому, что в предложенных организациях недостаточные условия труда и низкий уровень материально-технической базы. Специалистами инспекции труда и департамента промышленной безопасности ведется работа по проверке условий труда и материально-технической базы потенциальных работодателей.

Сотрудники «БерАли» выдвинули требования прямого трудоустройства в АО «Озенмунайгаз», ТОО «Бургылау», ТОО «Мунайфилдсервис», обходя этим самым, существующий алгоритм трудоустройства и нарушая права жителей Жанаозена, стоящих в очереди на трудоустройство.

АО «НК «КазМунайГаз» продолжает проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «ОзенМунайГаз» в Жанаозене. О работе комиссии ведется информирование в средствах массовой информации и социальных сетях.

В соответствии с рекомендациями 17 мая был объявлен долгосрочный трехлетний тендер по подземному ремонту скважин. Итоги которого будут подведены в конце июня.

»В случае отказа от трудоустройства экс-сотрудников «БерАли», на предлагаемые вакантные рабочие места работодатели компаний планируют провести набор из числа безработных стоящих в очереди на трудоустройство в нефтяную отрасль в рамках действующего алгоритма.

Члены рабочей группы неоднократно призывали сотрудников «БерАли» не поддаваться на провокации третьих лиц, не ставить бескомпромиссные и заранее невыполнимые требования, согласиться на трудоустройство на постоянные рабочие места со стабильной заработной платой», - сказано в сообщении акимата области.

Ранее сообщалось, что в Жанаозене продолжается работа специальной рабочей группы АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) по проверке деятельности АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города.