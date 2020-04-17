Рабочая группа в Мажилисе обсудила поправки в законы о выборах и политических партиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе рабочая группа во главе с депутатом Снежанной Имашевой провела обсуждение правительственных законопроектов с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и Закон «О политических партиях». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Очередное заседание состоялось традиционно в режиме видеоконференции с участием депутатов, членов Национального совета общественного доверия, представителей госорганов и гражданского сектора, а также непарламентских политических партий «Ауыл» и ОСДП.

В ходе работы над законопроектами депутатами конкретизирован ряд статей, касающихся, в частности, особенностей выдвижения от политической партии кандидатов в депутаты, а также регистрации партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов. Необходимость уточнения обусловлена основными новеллами проектов законов, предусматривающими обязательную не менее 30% квоту для женщин и молодёжи в избирательных партийных списках.

В ходе обсуждения своим мнением поделились председатель «Альянса женских сил Казахстана» Раушан Сарсембаева, директор Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества Евразийского технологического университета Халида Ажигулова, руководитель Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов и глава Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв. Наряду с ними, в дискуссии выступили первый заместитель Председателя партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов и другие участники заседания.

Работа над законопроектами продолжается.