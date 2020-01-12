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Рабочая группа по консульским вопросам погибших в авиакатастрофе создана в Иране

12 Января 2020 14:12
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Рабочая группа по консульским вопросам погибших в авиакатастрофе создана в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил о создании рабочей группы по консульским вопросам погибших в крушении украинского самолета в Тегеране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

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«Создана специальная рабочая группа в Министерстве иностранных дел Ирана по представлению необходимых услуг семьям погибших в трагической авиакатастрофе», - заявил Мусави, вновь выразив соболезнования семьям погибших.

Он отметил, что политические и консульские миссии Исламской Республики Иран следят за потребностями семей погибших.

Напомним, 8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был сбит по ошибке иранской ракетой ПВО.

Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.



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Ключевые слова: Происшествия, Иран, Катастрофа украинского Боинга,
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