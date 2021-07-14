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Рабочая группа ДУМК будет контролировать цены на жертвенное животное в Курбан айт

Автор:  
Серик Сабеков
14 Июля 2021, 10:29
Рабочая группа ДУМК будет контролировать цены на жертвенное животное в Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рабочая группа Духовного управления мусульман Казахстана будет контролировать цены на жертвенное животное в Курбан айт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДУМК, по инициативе Верховного муфтия в Центральном офисе Духовного управления мусульман Казахстана в преддверии праздника Курбан айт была создана специальная рабочая группа, которая уточнила цены на жертвенных животных в Нур-Султане.

Рабочая группа, ответственная за организацию жертвоприношений в рамках проекта «QURBAN-2021», посетила «Баракат», «BIG Шанхай» и другие скотные рынки столицы, где встретилась с местными продавцами овец.

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В ходе встречи рабочая группа уточнила цены на овец. Глава аппарата ДУМК Гылымбек Жадигерулы сообщил, что в этом году жертвоприношение будет проводиться двумя способами, если будет разрешение со стороны государства. В свою очередь заместитель главы Отдела шариата и фетв Хасан Аманкул объяснил местным продавцам, что жертвенные животные должны соответствовать нормам шариата.

В рабочую группу по анализу стоимости скота также вошли директор фонда «Закят и благотворительность» Талгат Омаров и главный имам Нур-Султана Ерболат Жусупов.

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