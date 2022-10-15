Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
QR заменит ЭЦП при подписании документов в Казахстане
15 Октября 2022, 11:33

QR заменит ЭЦП при подписании документов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что разработан механизм подписания документов через QR, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра в сети Facebook.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы людям было удобно пользоваться электронными услугами. Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer.

В ходе заседания Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг подняли вопрос, когда услугополучатели после получения СМС о готовности того или иного документа, по приходу в ЦОН узнают, что он еще не доставлен. Мы усовершенствуем этот механизм и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН», - сказал министр.

Также он отметил, что в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике.

«Такую инициативу выдвинул Минздрав. Больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку предложат поликлинику по новому месту жительства.

Кроме того, рассмотрено предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы.

Обсудили и текущую ситуацию по платам за государственные услуги. Сделали акцент на введении платы за услуги при обслуживании иностранцев. Поручил коллегам из задействованных государственных органов (МВД, Минюста, Минфина) и Правительству для граждан выработать механизм по введению платности для иностранцев со следующего года», - резюмировал Багдат Мусин.


Фото: facebook.com/BagdatMussin



Новости по теме
Интернет с применением спутниковых технологий организуют для отдаленных сельских школ РК
Механизм запланированного производства планшетов в РК раскрыл Багдат Мусин
Обеспечить первоклассников планшетами планируют в Казахстане
Читайте также
Как приучить ребенка к чтению - советы экспертов
Медики спасли подростка с тяжелыми травмами в Кокшетау
Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
Более 7 тыс. казахстанцев получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи
Стоит ли казахстанцам сейчас приобретать квартиру или лучше отложить покупку – советы эксперта
Новый профессиональный праздник появился в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив