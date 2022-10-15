15 Октября 2022, 11:33

QR заменит ЭЦП при подписании документов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что разработан механизм подписания документов через QR, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра в сети Facebook.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы людям было удобно пользоваться электронными услугами. Уже разработан механизм подписания через QR, который и удобен, и безопасен. Осталось только внедрить его на всех порталах. Дал поручение по активизации этой работы и полному отказу от NCALayer.

В ходе заседания Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг подняли вопрос, когда услугополучатели после получения СМС о готовности того или иного документа, по приходу в ЦОН узнают, что он еще не доставлен. Мы усовершенствуем этот механизм и люди будут получать услуги вовремя в электронном виде, не приходя повторно в ЦОН», - сказал министр.

Также он отметил, что в скором времени планируется полностью автоматизировать процесс прикрепления к поликлинике.

«Такую инициативу выдвинул Минздрав. Больше не будет ручного рассмотрения заявок, система сама все проверит и прикрепит, а при переезде человеку предложат поликлинику по новому месту жительства.

Кроме того, рассмотрено предложение, касающееся упрощения процессов смены данных, например, изменение адреса регистрации. Эта услуга будет доступна в приложениях банков. Здесь осталась только техническая реализация, поэтому поручил ускорить эти работы.

Обсудили и текущую ситуацию по платам за государственные услуги. Сделали акцент на введении платы за услуги при обслуживании иностранцев. Поручил коллегам из задействованных государственных органов (МВД, Минюста, Минфина) и Правительству для граждан выработать механизм по введению платности для иностранцев со следующего года», - резюмировал Багдат Мусин.

Фото: facebook.com/BagdatMussin







