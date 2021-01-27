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    19:56, 26 Январь 2021 | GMT +6

    QR-коды установили в аптеках Нур-Султана для ознакомления с предельными ценами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По рекомендации проектного офиса «Астана – адалдық алаңы» во всех аптеках города Нур-Султана установлены QR-коды, при использовании которых население может ознакомиться с предельными ценами на лекарственные препараты. Об этом сообщил руководитель управления превенции и добропорядочности департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Марат Хайруллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По рекомендации проектного офиса «Астана – адалдық алаңы» во всех аптеках города Нур-Султана были установлены QR-коды, при использовании которых население может ознакомиться с предельными ценами на лекарственные препараты. Была проведена работа совместно с акиматами. Это сделано для того, чтобы населению было удобно», - пояснил Марат Хайруллин в ходе мониторинга на складе ТОО «СК-Фармация».

    Спикер также пояснил, куда могут обратиться жители в случае повышения цены на лекарства.

    «У нас есть департамент контроля медицинской фармацевтической деятельности по городу Нур-Султану. Он осуществляет контроль за регулированием цен на медикаменты», - сказал Марат Хайруллин.

    В текущем году, по его словам, в столице открылись две социальные аптеки.

    «Менеджеры проекта летом проводили мониторинг цен на лекарственные препараты. Общественность заинтересована в надлежащем исполнением своих обязанностей должностными лицами», - добавил М. Хайруллин.

    Напомним, сегодня столичная Антикоррупционная служба с общественниками в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» провела мониторинг на складе ТОО «СК-Фармация», где хранятся медицинские изделия и лекарственные препараты.


    Теги:
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