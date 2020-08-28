QR-коды устанавливают на памятниках в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева устанавливают QR-коды на памятниках и бюстах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского отдела культуры в Instagram.

В ведомстве сообщили, что при поддержке отдела культуры и развития языков группа волонтеров городского молодежного ресурсного центра продолжают реализацию проекта «Білгенге маржан» по линии «Асыл мура».

«Волонтеры проводят работы по очистке прилегающих территорий и устанавливают QR-коды на памятниках. В частности, были приведены в порядок мемориал Каюма Мухаметханова, бюсты Мукана Толебаева, Мухтара Ауэзова, Алихана Букейханова и бюст Амре Кашаубаева по улица Б.Момышулы», - сообщили в отделе культуры.

Кроме того, в честь 75-летия Великой Победы волонтеры провели работы по очистке прилегающей территории памятника «Декоративно-монументальный комплекс в память погибших работников кожмехобъединения в годы гражданской и Великой Отечественной войны».

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.



