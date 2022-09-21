Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область
QR-коды появились на историко-культурных объектах в Атырауской области
21 Сентября 2022, 02:44

QR-коды появились на историко-культурных объектах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На историко-культурных объектах появились QR-коды в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году началась цифровизация сферы туризма. Установлены QR-коды на шести первых туристических объектах: в городище Сарайшык, музее-заповеднике «Хан Ордалы Сарайшык», на памятниках Хиуаз Доспановой, Жумекену Нажимеденову, Дине Нурпеисовой и обелиску знаменитой травы кумаршык, спасшей тысячи людей в голодные годы. Туристы могут получать полную информацию об объекте или памятнике на пяти языках и путешествовать в 3D-изображении. Нужно только загрузить на смартфон или планшет приложения «Tarihi jol» и отсканировать QR-код на поверхности таблички», - проинформировал Нурбол Жанабеков.

В регионе находятся четыре памятника республиканского значения, 313 памятников местного значения. Установка QR-кодов будет продолжена.


Новости по теме
Опыт обеспечения безопасности туристов в горной местности представило МЧС Казахстана
17 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Читайте также
Назначен руководитель управления финансов Атырауской области
Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
Захоронение сакского воина обнаружили археологи в Алматы
Опыт обеспечения безопасности туристов в горной местности представило МЧС Казахстана
Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области
Субботник по посадке саженцев деревьев прошел в Атырау
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 8 городах Казахстана
Две тонны незаконно выловленной рыбы изъяли в Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив