QR-коды для туристов: на автобусных остановках Актау установили табло-путеводители

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Управлением по развитию инвестиций и туризма Мангистауской области при поддержке Палаты предпринимателей организована установка в общественных местах и аэропорту Актау специальных табло с логотипом «Visit Mangystau» и QR-кодами для туристов. Об этом сообщил Тлеген Едигеев, руководитель Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.

На автобусных остановках города были установлены фотографии с QR-кодами и топ-5 мест Мангистауской области и Актау. Теперь в ряде отелей на территории города будут транслироваться видеоролики о достопримечательностях Мангистау.

По словам Тлегена Едигеева, данный проект направлен на ознакомление гостей и туристов с регионом. Путеводитель поможет гостям узнать культуру и историю города.

«Лучшими местами по области пока определены Бозжыра, соры Тузбайыра, Каракиянская низменность, горы Айракты-Шомалай и Шеркала. А по городу названы лучшими объектами побережье 15-го микрорайона, Скальная тропа, подводный мир «Аквариус», 1Б микрорайон с местом водных развлечений и отдыха, а также историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева», - сказал Тлеген Едигеев.

С помощью проводника по QR-коду каждый турист, ознакомившись с историей Актау, получает возможность не заблудиться в прогулочных зонах, понять расположение гостиниц, кинотеатров, ресторанов и кафе, театра.