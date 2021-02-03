QR-коды для идентификации продавцов формируют в Казахстане
В частности, по его словам, реализуется проект «Гражданский контроль – требуй чек», который направлен на привлечение гражданского общества к проявлению нулевой терпимости в отношении граждан, скрывающих доходы. За время существования пилота через мобильное приложение Wipon поступило 16,5 тыс. сообщений о невыдаче чеков, из которых 5,5 тыс. подтвердились, по ним выплачено 4,5 млн. тенге.
Также Марат Султангазиев рассказал о пилоте «по выписке ЭСФ по лекарственным средствам». Проект запущен в 2020 году в целях прослеживаемости лекарств любых форм. Количество участников доведено до 6,7 тыс.
Еще одним немаловажным проектом по повышению гражданской активности является пилот «Визуальный осмотр», с применением специальных средств видео и фотофиксации. Уже начата разъяснительная работа, формируются QR-коды на сайте КГД, с помощью которого покупатель сможет идентифицировать продавца.
В целях обеспечения сквозной прослеживаемости оборота товаров в рамках ЕАЭС, с начала 2021 года стартовал проект по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ), который оформляется модуле «Виртуальный склад».
«На сегодняшний день выявлен ряд проблем, к решению которых мы уже приступили. Отмечу, что штрафные санкции в период проведения Пилота применяться не будут», - сказал Марат Султангазиев.