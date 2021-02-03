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    13:27, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    QR-коды для идентификации продавцов формируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях вовлечения гражданского общества в борьбу с теневой экономикой Комитетом государственных доходов реализуется ряд пилотных проектов. Об этом рассказал глава ведомства Марат Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, по его словам, реализуется проект «Гражданский контроль – требуй чек», который направлен на привлечение гражданского общества к проявлению нулевой терпимости в отношении граждан, скрывающих доходы. За время существования пилота через мобильное приложение Wipon поступило 16,5 тыс. сообщений о невыдаче чеков, из которых 5,5 тыс. подтвердились, по ним выплачено 4,5 млн. тенге.

    Также Марат Султангазиев рассказал о пилоте «по выписке ЭСФ по лекарственным средствам». Проект запущен в 2020 году в целях прослеживаемости лекарств любых форм. Количество участников доведено до 6,7 тыс.

    Еще одним немаловажным проектом по повышению гражданской активности является пилот «Визуальный осмотр», с применением специальных средств видео и фотофиксации. Уже начата разъяснительная работа, формируются QR-коды на сайте КГД, с помощью которого покупатель сможет идентифицировать продавца.

    В целях обеспечения сквозной прослеживаемости оборота товаров в рамках ЕАЭС, с начала 2021 года стартовал проект по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ), который оформляется модуле «Виртуальный склад».

    «На сегодняшний день выявлен ряд проблем, к решению которых мы уже приступили. Отмечу, что штрафные санкции в период проведения Пилота применяться не будут», - сказал Марат Султангазиев.


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