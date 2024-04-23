Qiwi plc прогнозирует убыток в 22,7 млрд рублей из-за сделки по продаже российского бизнеса

Компания по той же причине признала обесценение на 14,4 млрд рублей. После отзыва лицензии в России группа хочет сосредоточиться на бизнесе в Казахстане и ОАЭ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Международная компания Qiwi plc, владеющая бывшими активами группы Qiwi за пределами РФ, прогнозирует убыток в 22,7 млрд рублей в 2024 году из-за сделки по продаже российского бизнеса. Об этом сообщила компания, ссылаясь на свои предварительные оценки.

Помимо этого, Qiwi plc признала обесценение на 14,4 млрд рублей в 2023 году по той же причине. Но группа по-прежнему стремится к листингу на бирже Nasdaq, который уже два года приостановлен, и планирует подтвердить отсутствие нарушений со своей стороны через управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

По поводу ситуации с лишившимся лицензии Киви-банком Qiwi plc сообщила, что на ее счетах в банке осталось 2,3 млрд рублей. Компания намерена вернуть их себе. В отчете Агентства по страхованию вкладов ранее говорилось, что собственные активы Киви-банка сократились более чем на 4 млрд рублей — до 68,2 млрд рублей.

Одна из «дочек» международной Qiwi plc находится в Казахстане и сейчас проходит проверку Нацбанка республики, отмечается в отчете. Такие проверки могут приводить к денежным или иным санкциям, добавили в группе, при этом уточнили, что это может ограничить способность предоставлять некоторые услуги. Но руководство, говорится в документах, полагает, что проверка не приведет к результатам, которые могут существенно повлиять на деятельность в стране.