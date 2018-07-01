«QAZSPORT» покажет в прямом эфире матч «Астана» - «Мидтьюлланд»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал «QAZSPORT» покажет в прямом эфире матч «Астана» - «Мидтьюлланд», передает МИА «Казинформ» со ссылкой РТРК «Казахстан».

Первый матч второго раунда квалификации Лиги Чемпионов УЕФА столичный «Астана» сыграет с датским «Мидтьюлландом». Матч пройдет 24 июля на стадионе «Астана Арена». Телеканал «QAZSPORT» покажет данный матч в прямом эфире 19:50.

Также 26 июля два казахстанских клуба «Кайрат» и «Тобол» сыграют свои матчи в квалификации Лиги Европы. Данные матчи тоже будут транслироваться в прямом эфире телеканала «QAZSPORT».