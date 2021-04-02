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    17:31, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    QazIndustry возместил затраты предприятий  на 420 млн тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году QazIndustry был оператором Министерства торговли и интеграции РК по продвижению отечественных обработанных товаров на внешние рынки и возместил затраты 216 предприятий на общую сумму 5,6 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава организации Берик Бекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Берик Бекенов проинформировал, что по итогам 2020 года в рамках повышения производительности труда возместил затраты по 179 заявкам от 58 предприятий на общую сумму 420 млн тенге. В рамках продвижения отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке в 2020 году были возмещены затраты 51 субъектам на общую сумму 93,1 млн тенге.

    «Вышеуказанные меры государственного стимулирования в виде возмещения части затрат позволяют отечественному бизнесу привлекать зарубежных специалистов, повышать квалификацию своих сотрудников, производить шеф-монтаж, пусконаладку оборудования, внедрять автоматизированные системы управления, элементы Индустрии, проводить аудит, сертифицировать продукцию и другое», - прокомментировал глава «QazIndustry».

    Кроме того, в 2020 году компания являлась оператором Министерства торговли и интеграции РК по продвижению отечественных обработанных товаров на внешние рынки и возместил затраты 216 предприятий на общую сумму 5,6 млрд тенге.

    «Экспортёрам обработанных товаров мы возмещали затраты, связанные с рекламой товаров, с участием в выставках, сертификацией продукции, арендой складов, торговых помещений и доставкой товаров на внешние рынки. С января 2021 года в рамках создания «единого окна» по поддержке экспортеров, возмещение затрат по продвижению товаров на внешние рынки передано в Qaztrаdе», - пояснил Берик Бекенов.


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