QazIndustry подписал меморандум с Бразильской национальной конфедерацией промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов и вице-президент Бразильской национальной конфедерации промышленности (CNI) Жоау Эмилио Гонсалвес подписали меморандум о сотрудничестве с целью развития торгово-экономических отношений между Бразилией и Казахстаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Встреча была организована в онлайн-формате совместно с посольством Казахстана в Бразилии в лице посла Болата Нусупова и посольством Бразилии в Казахстане в лице посла Рубем Антонио Корреа Барбоса.

Стороны определили ряд направлений взаимного сотрудничества, в том числе проводить консультации с частным сектором каждой страны для определения приоритетных вопросов и перспектив развития торговли и инвестиций между странами, организовывать совместные встречи представителей бизнеса, обмениваться информацией о правовой среде предпринимательства и др.

В ходе встречи Берик Бекенов отметил, что сотрудничество АО «QazIndustry» с CNI будет проявляться в реальных результатах в виде расширения прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, увеличения совместных предприятий, повышения товарооборота между странами и в целом придаст импульс развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Бразилией.