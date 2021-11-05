QazForum стал одним из создателей трендов интернет-контента - Временный поверенный в делах США в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соединенные штаты Америки продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Об этом заявила Временный поверенный в делах США в РК Джуди Куо, выступая на QazForum 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня большая честь участвовать в данном форуме. Как одно из первых государств, признавших независимость РК, США продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Казахстана», - сказала Джуди Куо.

Временный поверенный в делах США в РК отметила, что в этом году Казахстан и США отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

«Мы и впредь будем особое внимание уделять укреплению взаимоотношений между нашими народами и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству», - заверила Джуди Куо.

Она также добавила, что QazForum является площадкой, объединяющей создателей казахоязычного интернет-контента для обсуждения текущего состояния и перспектив развития этой сферы. По ее словам, за последние пять лет этот форум стал одним из создателей трендов интернет-контента.