QazCovid-in: ученый-разработчик вакцины ответил на самые актуальные вопросы

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане активно разрабатывается вакцина от коронавируса и в конце апреля долгожданные партии в 50 тысяч доз станут доступными для граждан. Один из разработчиков, ученый, заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов ответил на актуальные вопросы по поводу казахстанской вакцины QazCovid-in на площадке института в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Как разрабатывали вакцину от коронавируса в стенах НИИ проблем биологической безопасности?

- Разрабатывали вакцину от коронавируса именно здесь - в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, в здании BSL-3 (уровня биологической безопасности третьей степени), где можно работать с возбудителями особо опасных инфекций. В прошлом году 13 марта инфекция проникла в нашу страну. Нам доставили биоматериал от больных людей после 28 марта. Мы в течение пяти дней выделили возбудитель болезни. В течение последующих полтора месяца разработали инактивированную вакцину. После начали проверять биологические свойства, были проведены доклинические испытания на лабораторных животных, включая хорьков и макак-резус (обезьян). Затем мы перешли уже на клинические испытания на людях. Уже прошли вторую фазу клинических исследований, которые показывают хорошие результаты. Вакцина безвредна и высокоэффективна в иммунологическом порядке - то есть полностью защищает людей от заболевания. В крайнем случае, если у человека иммунитет немного снижен, то при заражении болезнь может протекать в легкой форме. Поэтому привитый человек в течение определенного времени будет защищен от COVID-19.

- Насколько вакцина показывает свою эффективность в процентном соотношении?

- Насколько эффективна вакцина в процентном соотношении по результатам третьей фазы пока неизвестно. Но в любом случае, по предварительным данным, эффективность — выше 90%. По результатам первой и второй фазы исследований эффективность вакцины практически показывает 100%.

- В качестве разработчика отечественной вакцины Вы сами привились QazCovid-in. Как Вы себя чувствуете, были изначально какие-то опасения?

- Изначально привились семь человек. Конечно, вакцину разрабатывает не один человек. Я не могу сказать, что я единственный разработчик. Разрабатывали вакцину коллективно - несколько профессоров в нескольких лабораториях. Первыми ласточками пробы этой вакцины были семь человек, которые привились в июле прошлого года. Ни у кого каких-либо патологических явлений после вакцинации не было. То есть, каких-либо нежелательных явлений мы не ощущали. Единственное, я на месте введения прививки я ощутил небольшой болезненный укол, который протекал в течение одного дня. Но повышение температуры тела, озноб и других реакций я не ощущал. У наших коллег нежелательных явлений также не наблюдалось.

- А были ли случаи заболевания коронавирусом среди Ваших коллег, получивших прививку?

- Таких случаев не было.

- Сколько держатся антитела после того, как человек привился QazCovid-in?

- Любая вакцина, кроме противооспенной, пожизненный иммунитет практически не дает. Самая хорошая, эффективная вакцина дает иммунитет на год, максимум — на два года. После этого необходимо будет прививаться. Инактивированная вакцина или вакцины, которые изготавливаются из слабоантигенных вирусных вакцин, дают иммунитет на 6 месяцев. Что касается отечественной вакцины, то если мы прививались в июле, по результатам лабораторных исследований до сих пор у нас есть иммунитет. Мы ежемесячно отбираем кровь, исследуем в реакциях, по результатам которых видим, что у нас есть антитела.

- В социальных сетях люди пишут о том, что опасаются отечественной вакцины, и вакцины в целом. Как Вы можете это прокомментировать и чем же отличается казахстанская вакцина?

- Да, конечно, первоначально были опасения по поводу вакцины со стороны населения. В первое время мы просматривали различные комментарии, которые показывали негативные высказывания. Однако месяц назад я просматривал все материалы в СМИ, и уже были положительные мнения людей о том, что они ждут отечественную вакцину.

Во время первой фазы клинических исследований были привиты 44 человека. При второй фазе прививались 200 человек. Сейчас - 3000 человек. Нельзя сказать, что это совсем малое количество. Но это - определенный контингент, в котором мы не ограничивали в возрасте, также среди привитых были люди с хроническими заболеваниями. Но в любом случае нежелательных явлений от вакцины не наблюдалось. Мы контролируем прививших, в первую очередь, за их состоянием наблюдают медицинские работники. В отчетных данных, которые поступают ежемесячно, нежелательных эффектов от вакцины не видели.

При массовой вакцинации мы предусматриваем определенные возможные нежелательные явления, которые прописываем в инструкции. Мы можем гарантировать отсутствие вредности вакцины тем, что применяется вакцина, приготовленная из убитого вируса (инактивированная вакцина). Инактивированный вирус в любом случае не может оказать какого-либо вредного действия, потому что он в организме не размножается. Поэтому, состав вакцины абсолютно безвредный. Мы сами прививались без особого опасения или ожидания какого-то нежелательного явления. Естественно, местные реакции могут быть у определенного контингента (10-15%). Бояться, что вакцина будет давать тяжелые последствия - я со своей стороны как разработчик гарантирую ее безопасность.

Вакцина высокоэффективна тем, что в составе вакцины присутствует активное вещество, им является сам коронавирус. Он находится в цельном виде. А в других зарубежных вакцинах «ковидный» вирус взят в определенной небольшой части и является репродуктивным, то есть живым. А подобные вакцины могут дать определенные реакции.











