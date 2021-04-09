QazCovid-in или QazVac: как правильно называется казахстанская вакцина от короновируса

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья прокомментировала название казахстанской вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор НИИ, в частности, прокомментировала вопрос, как правильно называется вакцина казахстанского производства. Напомним, ранее сообщалось о том, что торговая казахстанской вакцины теперь называется QazVac.

«Сравним название вакцин других стран. К примеру, вакцина «Спутник V» - торговое название вакцины. Ее настоящее научное название «Гам-КОВИД-Вак». Эти названия ни у кого не вызывают вопросы. Еще раз объясняю: научное название казахстанской вакцины - QazCovid-in. Торговое название для продажи вакцины - QazVac», - сказала Кунсулу Закарья во время пресс-тура, организованного на площадке НИИ проблем биологической безопасности в Жамбылской области.

Напомним, в Научно-исследовательском институте биологической безопасности показали разработанную казахстанскую вакцину от коронавируса QazCovid-in.

1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Первая вакцина казахстанского производства в объеме 50 тысяч доз будет доступна в конце апреля. Между НИИ проблем биологической безопасности и «СК-Фармация» заключен договор на поставку 2 млн доз вакцин казахстанского производства.