Qazaqstan Technology Forum проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовал Qazaqstan Technology Forum, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня планируется запуск клуба «Бизнес ангел», чтобы дать возможность частным предпринимателям, которые хотят финансировать высокотехнологичные компании. (...) Наш КПД - это количество ежегодных сделок по венчурному финансированию. Большинство сделок будет проходить на площадке Астана хаба», - сказал председатель правления АО «НАТР» Марат Омаров на пресс-конференции.

Он отметил, что в текущем году агентством было принято свыше 100 заявок на грантовое финансирование и уже до конца года планируется подписание договоров.

«Проекты финансируются по системе 50% на 50%, вторая часть должна быть профинансирована частным инвестором», - пояснил М.Омаров.

Форум является ключевым ежегодным мероприятием по инновациям и зарекомендовал себя в качестве крупного мероприятия международного значения.

В рамках форума планируется обсуждение ключевых вопросов развития инноваций в стране, а также пройдут прикладные обучающие мероприятия для стартап-сообщества Казахстана.

В числе экспертов форума представители таких ведущих международных организаций в сфере инноваций и технологий как: 500 Startups, Techstars, TechCrunch, Национальная технологическая инициатива России (НТИ), Всемирный банк, UNIT.City, ЕБРР, Сколково, Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) и другие.

Также в рамках форума состоится выставка, где будут представлены отечественные и зарубежные инновационные проекты, в том числе технологии Индустрии 4.0.

Techstars Startup Week Qazaqstan - глобальное мероприятие под эгидой международного акселератора, которое проводится в разных городах мира и объединяет вместе молодых предпринимателей, местных лидеров и талантливых людей с целью развития локального предпринимательского сообщества и создания новых возможностей для взаимодействия между его участниками.