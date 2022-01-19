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Qazaqstan Olympic Team: На экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке

19 Января 2022 09:35
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Qazaqstan Olympic Team: На экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в истории Казахстана на экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке – «QAZAQSTAN», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Специальное разрешение на изменение элемента экипировки – с международного обозначения на национальный - было получено от Международного олимпийского комитета. При этом Казахстан в списке трехбуквенных кодов МОК пока остаётся под обозначением KAZ, поскольку аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом.

В НОК Казахстана уверены, что один из важнейших элементов олимпийской экипировки, исполненный на родном языке, придаст уверенности атлетам и станет для них символом поддержки соотечественников.

«Олимпийские игры – это, прежде всего, большой фестиваль дружбы и мира, где лучшие атлеты выходят под флагами своих стран. Это значимое событие не только для них, но и для всех болельщиков, которые объединяются в поддержке своих команд. Написание страны — это ключевой акцент на любой экипировке во время Олимпиады, поэтому «QAZAQSTAN» на родном языке – очень важный шаг в идентификации сборной и всей страны в глазах мирового сообщества. Национальные элементы казахской культуры в дизайне формы всегда были важны, чтобы подчеркнуть традиции и самобытность народа. Наши иностранные коллеги уже оценили новое написание. Уверены, что и нашим атлетам новый элемент формы понравится. Олимпийцы – важные посланники Казахстана за рубежом, поэтому мы надеемся, что наши соотечественники поддержат нашу команду - свою команду», - подчеркнули в Национальном Олимпийском комитете страны.

На зимние Олимпийские игры в Пекине спортсмены отправятся уже в обновленной форме. Совсем скоро казахстанцы увидят, как она выглядит.

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#Спорт   #Олимпиада  
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