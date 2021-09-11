НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокорпорация «Казахстан» стала обладателем прав на показ матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РТРК «Қазақстан».

Телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут матчи Лигу Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА.

Телерадиокорпорация «Казахстан» после успешной трансляции чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 снова радует своих футбольных болельщиков. На этот раз Корпорация стала обладателем прав на показ матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА на территории Республики Казахстан.

В сезоне 2021/2022 телезрители телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport» смогут посмотреть в прямом эфире матчи лучших европейских футбольных клубов.

Отметим, что начиная с этого сезона стартует новый клубный турнир УЕФА – Лига Конференций, где выступит клуб из Казахстана «Кайрат». Алматинский коллектив впервые в своей истории сыграет в групповом этапе Еврокубка. В группе H «Кайрат» будет сражаться за путевки плей-офф со швейцарским «Базелем», азербайджанским «Карабахом» и кипрской «Омонией».



