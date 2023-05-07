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Qazaqstan Hockey Open: сборная Казахстана сыграет с командой Беларуси

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Мая 2023, 11:11
Qazaqstan Hockey Open: сборная Казахстана сыграет с командой Беларуси Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня сборная Казахстана сыграет с командой Беларуси на турнире Qazaqstan Hockey Open, который проходит в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан — Беларусь начнется в 16:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на сайте телеканала «Qazsport».

Напомним, сборная Казахстана стартовала на турнире в Астане с поражения от сборной России — 0:3. Затем российские хоккеисты пропустили семь шайб от сборной Беларуси и проиграли ей со счетом 4:7. Что касается дальнейших планов сборной Казахстана, то 13 мая она начнет выступление на чемпионате мира-2023 по хоккею, который пройдет в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).


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