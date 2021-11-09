QazaqGeography представил свой план популяризации сообщества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканское общественное объединение «QazaqGeography» представило свое видение по продвижению организации и укреплению имиджа в целях дальнейшей популяризации идеи сохранения историко-культурного и природного наследия, передает МИА «Казинформ».

В рамках Медиасовета, который прошел под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Даурена Абаева, организаторы презентовали план, включающий в себя идеи закреплению статуса ведущей экспертной организации в географической и смежных науках, охране природы, развитии экотуризма.

Участие в Медиасовете также приняли Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, председатель правления РОО «QazaqGeography» Орман Нурбаев, руководители республиканских СМИ.

«Деятельность Объединения напрямую согласуется с государственной политикой по сохранению историко-культурного наследия, развитию туризма, охране заповедной природы, воспитанию эко-мышления, популяризации географии и знаний о Казахстане», - отметил в своем выступлении Даурен Абаев.

Миссия «QazaqGeography» направлена на то, чтобы изменить в лучшую сторону отношение казахстанского общества к природе родной земли, воспитать и привить казахстанцам заботу о национальном достоянии и наследии наших предков. Многие проекты «QazaqGeography» направлены на сохранение окружающей среды, на просвещение казахстанцев в сфере истории, географии, культуры, краеведения, экологического туризма.

«Мы призываем общественность вступать в сообщество QazaqGeography, проявлять инициативы. Объединив усилия, мы вместе сможем способствовать открытию новых и широкому признанию существующих исторических и природных дестинаций нашей страны, просвещению общества, улучшению экологии», - обратился Председатель правления РОО «QazaqGeography» Орман Нурбаев к участникам встречи.

В рамках Медиасовета также был подписан ряд Меморандумов о сотрудничестве между РОО «QazaqGeography» и республиканскими СМИ.

Более подробную информацию о деятельности и вступлению в QazaqGeography можно получить на сайте www.qazaqgeography.kz, по номеру +7 (7172) 999-336 (вн. 1014/1033) или +7 705 760 29 50