QazaqGaz презентует новую стратегию по развитию газовой отрасли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Международного форума Астана национальная компания QazaqGaz презентует свою новую стратегию по стратегию газовой отрасли. Об этом сообщил председатель правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Санжар Жаркешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проводим отдельную стратегическую сессию сегодня после обеда. Важные реформы в газовой отрасли, которые проводятся при поддержке Главы государства, Правительства, «Самрук-Казына», Министерства энергетики, QazaqGaz, уже внедрены. Сегодня мы объявим о новых таких гейм-чейнджерах, которые уже сделали газовую отрасль рентабельной. В первую очередь, это новая формула закупа газа, которая делает все разведочные и добычные проекты в газовой отрасли, газоперерабатывающие проекты, модернизацию газотранспортной системы очень рентабельными», - сказал Санжар Жаркешов в интервью журналистам.

Он также заявил, что в Международном форуме Астана принимают участие различные инвесторы.

«В сегодняшнем форуме участвуют многие инвесторы, транснациональные нефтегазовые компании, участники наших мегапроектов Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, с которыми вместе мы разработали нашу стратегию и совместно с «Самрук-Казына» и Минэнерго. Мы ожидаем новые идеи для внедрения в эту стратегию. Летом мы эту стратегию презентуем Главе государства», - заявил Санжар Жаркешов.

Он также кратко остановился на основных целях стратегии.

«В первую очередь, это определение четкого периметра деятельности национальной компании, как катализатора газовой отрасли. Мы не монополизатор, наоборот катализатор для того, чтобы другие участники рынка добывали больше газа, перерабатывали больше газа, тоже зарабатывали. Главное - обеспечить развитие ресурсной базы Казахстана. QazaqGaz ставит перед собой цель именно стимулирование рынка. В первую очередь, привести его к рентабельности. Это уже случилось, мы внедрили новую формулу благодаря поддержке Президента. Законодательные изменения уже внедрены месяц назад приказом Министерства энергетики. Все эти изменения внедрены, так что надо об этом объявить обществу инвесторов. Главная задача, которая стоит перед национальной компанией, это развитие ресурсной базы, обеспечение усиления энергобезопасности», - добавил Санжар Жаркешов.