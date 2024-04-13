QazaqGaz направит 1 млрд тенге для оказания помощи в связи с паводками в стране

В центральном аппарате «АО «НК «QazaqGaz» состоялось очередное заседание оперативного штаба в связи с чрезвычайной ситуацией в регионах, пострадавших от паводков.

Мероприятие прошло под председательством главы национальной компании Санжара Жаркешова с участием генеральных директоров дочерних и зависимых предприятий, а также с подключением директоров производственных филиалов и управлений магистральными газопроводами посредством видеоконференцсвязи.

В рамках заседания оперштаба участники обсудили принимаемые меры по ликвидации последствий паводков, а также необходимую помощь для жителей пострадавших регионов.

- Я хочу выразить благодарность всем работникам группы компаний QazaqGaz за слаженную и самоотверженную работу. Помимо волонтерской помощи газовики выполняют свою основную задачу – бесперебойно и безопасно обеспечивают население газом несмотря на чрезвычайное положение природного характера», – отметил Санжар Жаркешов.

Он также подчеркнул, что QazaqGaz направит 1 млрд тенге для оказания помощи в связи со стихийным бедствием.

Фото: QazaqGaz

На сегодняшний день в аварийно-спасательных и противопаводковых работах в регионах задействованы 915 работников группы компаний QazaqGaz и порядка 205 единиц техники. В том числе 99 единиц техники, задействованной в строительстве ГПЗ на Кашагане, направлены на борьбу со стихийным бедствием в Атырауской области. Сформированы волонтерские группы в регионах подтопления. Активисты из числа работников группы компаний добровольно инициировали закуп продуктов и готовят горячее питание.

Транспортировка природного газа осуществляется на бесперебойной основе за исключением отключения потребителей в связи с эвакуацией населения из затопленных районов.